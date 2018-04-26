Валерий Масалитин: «Роналду проснется в Мадриде. Но кто выйдет в финал, еще вопрос» 

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что пока рано вручать "Реалу" путевку в финал Лиги чемпионов, несмотря на вчерашнюю гостевую победу над «Баварией» (2:1). По его мнению, в первом полуфинальном матче логичнее всего была бы ничья. — Итог не удивил, учитывая, как складывалась игра?
— Исходя из происходившего на поле, логичнее была бы ничья, но класс «Реала» сказался. Особенно это проявляется в Лиге чемпионов, где команда действует строго на результат, — сказал Масалитин.
— Почему первый тайм у испанцев получился бледным?
— Думаю, они испытывали определенные опасения. Возможно, Зидан где-то не угадал с составом. И потом, не знаю, как на результат, но на ход встречи точно повлияли замены Роббена и Боатенга. Особенно сказался уход с поля голландца, который одним ударом может решить судьбу любой игры.
— До матча с «Баварией» Роналду забивал в Лиге чемпионов в 11-ти встречах подряд. Что случилось с ним в Мюнхене?
— Это был просто не его день. Не стоит судить португальца по одному матчу. Против него не мальчики же вышли. Немцы уделили ему очень много внимания, не оставляли свободных зон.
— Чего ждете от ответного матча?
— Уверен, что в нем Роналду себя проявит. А вот пройдет ли «Реал» в финал, еще вопрос. В противостояниях таких клубов все бывает. Никто не верил, что «Рома» пройдет «Барселону». Как показывает опыт, даже два мяча, забитых на выезде, еще ничего не гарантируют. Тем более, если восстановятся Роббен и Боатенг. А, может, у мадридцев Роналду не выйдет или еще кто-то. На данный момент шансы выглядят как 60 на 40 в пользу испанцев, но ими надо еще воспользоваться. «Бавария» может выдать суперматч, там собраны очень хорошие исполнители.
Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал» состоится 1 мая, начало — 21.45 по московскому времени. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)