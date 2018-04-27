Открыт набор в факелоносцы Эстафеты огня Зимней универсиады-2019

Стать участником масштабного проекта — Эстафета огня Зимней универсиады 2019 года — может любой гражданин России, достигший 18 лет. Кандидаты должны иметь достижения в учебе, спорте, науке, творчестве, профессиональной или общественной деятельности.

Для участия в конкурсе претендентам необходимо зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» и отправить заявку.

Прием заявок завершается 2 мая. Комиссия оценит портфолио кандидатов и выберет лучших. Результаты будут опубликованы на сайте студенческих игр не позднее 20 августа 2018 года.

Напомним, Эстафета огня Зимней универсиады-2019 стартует 20 сентября, в Международный день студенческого спорта. Факелоносцы федерального и регионального этапов пронесут огонь по улицам 30 городов страны в том числе в Екатеринбурге.

Прием заявок завершится 2 мая