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Открыт набор в факелоносцы Эстафеты огня Зимней универсиады-2019
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Открыт набор в факелоносцы Эстафеты огня Зимней универсиады-2019 

Overtime.life 34 минуты назад
Фото: Overtime.life
Стать участником масштабного проекта — Эстафета огня Зимней универсиады 2019 года — может любой гражданин России, достигший 18 лет. Кандидаты должны иметь достижения в учебе, спорте, науке, творчестве, профессиональной или общественной деятельности.
Для участия в конкурсе претендентам необходимо зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» и отправить заявку.
Прием заявок завершается 2 мая. Комиссия оценит портфолио кандидатов и выберет лучших. Результаты будут опубликованы на сайте студенческих игр не позднее 20 августа 2018 года.
Напомним, Эстафета огня Зимней универсиады-2019 стартует 20 сентября, в Международный день студенческого спорта. Факелоносцы федерального и регионального этапов пронесут огонь по улицам 30 городов страны в том числе в Екатеринбурге.
Прием заявок завершится 2 мая
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