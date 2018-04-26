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В библиотеке на Зарайской рассказали о танцах народов мира
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В библиотеке на Зарайской рассказали о танцах народов мира 

Управа Рязанского района 2 часа назад
Фото: Управа Рязанского района
Очередная встреча участников клуба «Нескучный возраст», на этот раз посвященная танцам, состоялась в библиотеке №106 на Зарайской. Об этом рассказала заведующая библиотекой Марина Бесфамильная.
— Ведущая рассказала об истории танца и хореографии, жанрах этого замечательного искусства. Наши гости увидели танцы народов мира: зажигательные движения в стиле латина, лирический русский хоровод, темпераментную лезгинку. В завершение встречи гостей развеселил шуточный танец в исполнении детского коллектива, — уточнила Марина Бесфамильная.
Напомним, что библиотека №106 находится по адресу улица Зарайская, 56а. (мю)
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