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Акулы поделились с крокодилом мертвым китом и попали на видео
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Акулы поделились с крокодилом мертвым китом и попали на видео 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Крокодил и акулы, поедающие мертвого кита, попали на видео. На уникальный ролик, снятый с дрона, обратило внимание издание National Geographic.
Видео было снято у западного побережья Австралии. По данным издания, это первый ролик, на котором видно, как крокодил ест кита. Морской биолог Остин Галлагер (Austin Gallagher) отметил, что видео позволило ученым посмотреть на взаимодействие тигровых акул и гребнистых крокодилов, которые редко пересекаются в дикой природе. «Кажется, хищники уважают друг друга», — отметил он.
Также Галлагер отметил, что животные, вероятно, не дрались, так как двадцатитонной туши кита должно было хватить на всех. Специалист по пищевым цепям Антонелла Прети (Antonella Preti) подтвердила, что акулы в таком случае предпочитают отхватить максимально большой кусок добычи и быстро уплыть, не ввязываясь в драку, чтобы не тратить энергию на противостояние.
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