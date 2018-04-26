Каземиро назвал лучшего левого защитника мира

Полузащитник "Реала" Каземиро в восторге от игры своего партнера по команде левого защитника Марсело.

"Я хочу поздравить Марсело с его голом в матче с «Баварией». Я играю вместе с ним в клубе и сборной Бразилии. Мне повезло играть рядом с таким футболистом. Надеюсь, что он сумеет сохранить свою прекрасную форму. Марсело является лучшим левым защитником в мире", — приводит слова Каземиро официальный сайт клуба.

Стоит отметить, что Марсело забивает голы в каждом раунде плей-офф нынешней Лиги чемпионов.