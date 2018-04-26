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Пользователи портала «Активный гражданин» выберут имя розовой линии метро
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Пользователи портала «Активный гражданин» выберут имя розовой линии метро 

Управа района Мещанский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
«Активные граждане» проголосуют за название розовой линии Московского метрополитена. Об этом стало известно 26 апреля.
На официальном сайте мэра и Правительства Москвы отметили, что новая линия стала 15-й по счету. Сейчас ее рабочее название — «Кожуховская». «Активные граждане» смогут проголосовать за него, вариант «Некрасовская» или предложить свою идею.
Для пассажиров линия откроется в текущем году. Она станет самой длинной из всех, которые построены в подземке. Протяженность розовой линии составит более 15 километров. Из восьми станций две будут выполнять функцию пересадочных. С «Нижегородской» пассажиры попадут на Большую кольцевую линию, а с «Косина» — на «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии.
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