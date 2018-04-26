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Срочно: Пакистанский суд дисквалифицировал министра иностранных дел за сокрытие активов
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Срочно: Пакистанский суд дисквалифицировал министра иностранных дел за сокрытие активов 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Исламабад, 26 апреля /Синьхуа/ — Высший суд Исламабада в четверг
дисквалифицировал министра иностранных дел страны Хаваджу Мухаммада
Асифа за сокрытие его активов. Об этом сообщили местные СМИ. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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