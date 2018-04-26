Срочно: Пакистанский суд дисквалифицировал министра иностранных дел за сокрытие активов

Исламабад, 26 апреля / Синьхуа / — Высший суд Исламабада в четверг

дисквалифицировал министра иностранных дел страны Хаваджу Мухаммада

Асифа за сокрытие его активов. Об этом сообщили местные СМИ. —0—