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Срочно: Пакистанский суд дисквалифицировал министра иностранных дел за сокрытие активов
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Срочно: Пакистанский суд дисквалифицировал министра иностранных дел за сокрытие активов
ИА Синьхуа
2 часа назад
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Исламабад, 26 апреля /
Синьхуа
/ — Высший суд Исламабада в четверг
дисквалифицировал министра иностранных дел страны Хаваджу Мухаммада
Асифа за сокрытие его активов. Об этом сообщили местные СМИ. —0—
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