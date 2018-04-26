Тяжелая служба ВДВ: нештатные ситуации при прыжках с парашютом

Спецназ ВДВ готов ко всему — сам род войск подразумевает, что эти бойцы будут неожиданно сыпаться на противника с ясного неба. Но подготовка здесь очень тяжела: внештатные, подчас опасные ситуации при прыжках с огромной высоты случаются постоянно.

И от этого никуда не деться. Риск, конечно, велик. Зато и способность бойцов выходить с честью из любых ситуаций возрастает многократно — одна-единственная тренировочная выброска с осложнениями научит десантника многому.

Как говорится — тяжело в учении, легко в бою!

Вообще-то, десантирование бойцов ВДВ предусматривает не только парашютный способ. Подразделения подготовленных «воинов неба» доставляют к точке назначения и на вертолетах, а во время Второй мировой войны десантники использовали даже планеры.