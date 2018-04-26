«Шальке» подтвердил уход Мейера по окончании сезона

Спортивный директор «Шальке-04» Кристиан Хайдель подтвердил информацию, согласно которой полузащитник команды Максимилиан Мейер покинет клуб по окончании сезона на правах свободного агента.

«Мейер точно покинет «Шальке» летом. Мы максимально профессионально отнеслись к этой ситуации. Ни у кого нет обиды», — цитирует Хайделя пресс-служба «Шальке» в официальном «твиттере» клуба.

Ранее сообщалось, что 22-летний полузащитник отказывается вести с «Шальке» переговоры о продлении действующего контракта, рассчитанного до лета этого года.