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«Шальке» подтвердил уход Мейера по окончании сезона
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«Шальке» подтвердил уход Мейера по окончании сезона 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Спортивный директор «Шальке-04» Кристиан Хайдель подтвердил информацию, согласно которой полузащитник команды Максимилиан Мейер покинет клуб по окончании сезона на правах свободного агента.
«Мейер точно покинет «Шальке» летом. Мы максимально профессионально отнеслись к этой ситуации. Ни у кого нет обиды», — цитирует Хайделя пресс-служба «Шальке» в официальном «твиттере» клуба.
Ранее сообщалось, что 22-летний полузащитник отказывается вести с «Шальке» переговоры о продлении действующего контракта, рассчитанного до лета этого года.
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