Началось голосование за слоган сборной РФ на ЧМ-2018

В России стартовало голосование за слоган сборной РФ на чемпионате мира по футболу 2018 года, который украсит автобус национальной команды. Как сообщает Газета.ру, выбрать можно один из трёх вариантов: «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой», «Играй с открытым сердцем» и «Русские медведи движутся к победе».

Отдать свой голос за понравившийся девиз можно на официальном сайте мундиаля. Итоговые результаты будут оглашены 14 мая. До этой же даты будут определены слоганы для автобусов национальных команд других участников ЧМ-2018, отмечает RT.

Мировой первенство по футболу пройдёт в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах. В чемпионате примут участие 32 команды. Сборная России попала в группу со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Первый матч наши футболисты проведут с аравийцами 14 июня на стадионе «Лужники» в Москве.