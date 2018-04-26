«Медведи», «сердце» и «мечта»: ФИФА призывает болельщиков проголосовать за девиз сборной России на ЧМ-2018

Голосование за девиз, который будет размещен на автобусе сборной России по футболу во время мирового первенства в РФ, открылось на официальном сайте турнира.

Болельщикам предлагается выбрать один из трех вариантов: «Русские медведи движутся к победе», «Играй с открытым сердцем», «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой».

Также до 14 мая будут выбраны слоганы для остальных команд-участниц мундиаля.

21-й чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. На групповом этапе наши футболисты сыграют с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.