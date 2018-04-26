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СМИ: средняя зарплата на приморском авиазаводе «Прогресс» — 53 тысячи рублей
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СМИ: средняя зарплата на приморском авиазаводе «Прогресс» — 53 тысячи рублей 

Prim.News 2 часа назад
Там работают около шести тысяч человек.
Сотрудники арсеньевского авиазавода «Прогресс» получают в среднем более 53 тысяч рублей, хотя средняя зарплата в городе составляет 42 тысячи. Об этом пишет профсоюзная газета «Солидарность».
У основных производственных рабочих, особенно у квалифицированных, зарплата намного выше. Некоторые получают даже больше, чем начальники цехов. Все зависит от квалификации, отмечает издание.
Почти все основные рабочие трудятся на «Прогрессе» на сдельной основе. «Сколько деталей сделаешь — столько денег и получишь. Всякая деталь „стоит“ по-своему, а виды работы нормированы, тарифицированы и имеют свою сложность выполнения. Соответственно, для изготовления каждой детали требуется определенная квалификация, и дорогую, особо ответственную деталь дадут изготовить лишь специалисту самого высокого разряда, причем имеющему сертификат на самоконтроль при производстве. Ему не нужен ОТК, он сам себе контролер. Такой специалист может сам по эскизу или чертежу сделать деталь, подготовить для нее техпроцесс и так далее. У этих рабочих очень высокая зарплата, но и высокая ответственность. Если будет два замечания по качеству работы, то после третьего сертификат на самоконтроль изымается», — говорится в материале.
В настоящее время всего на предприятии чуть больше шести тысяч человек, около 1600 из них — основные рабочие. Остальные сотрудники их обслуживают (технологи, инженеры, конструкторы). В конце прошлого года на «Прогрессе» приняли новое премиальное положение, где премии всех ИТР привязали к выработке основных рабочих. Это сделали для того, чтобы в случае проблемы у рабочего с чертежом или с техпроцессом не рабочий ждал технолога, а технолог сам был бы заинтересован в скорейшем устранении проблемы.
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