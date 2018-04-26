Игорь Никитин: «Гарипов не был умопомрачительным. Ему и не надо было»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин заявил, что первая шайба в каждом матче финальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса»​ (1-4) была важна так же, как и все остальные. Специалист также отметил слаженную работу казанцев.

— Значение первого гола? Играли две дисциплинированные, организованные команды, голов, как все видели, было мало, и важность каждой шайбы трудно было переоценить, — цитирует официальный сайт КХЛ Никитина. — Так же, как и последствия каждой ошибки. Это первое. Второе — накал борьбы, ведь это финал. Напряжение, перестраховка… Все взаимосвязано. Я, честно говоря, не задумывался о результативности матчей. Задача была выиграть, а не изучать статистику.

Казань — это отлаженная система. Игроки прекрасно понимали свои задачи на льду и выполняли их. Нам же не хватало свежести, того, что помогает в завершении атак. Эмиль Гарипов очень хорошо сделал свою работу. Ему и не нужно было совершать какие-то умопомрачительные спасения, потому что все полевые игроки действовали крайне дисциплинированно, и стопроцентных моментов у его ворот возникло немного. Мы не были настолько хороши, чтобы заставить его ошибаться.

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