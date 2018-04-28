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КХЛ в начале мая рассмотрит документы от «Адмирала», гарантирующие погашение долгов перед игроками
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КХЛ в начале мая рассмотрит документы от «Адмирала», гарантирующие погашение долгов перед игроками 

Спорт-Экспресс 55 минут назад
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сообщила, что в начале мая на расширенном заседании рассмотрит документы от «Адмирала». Клуб из Владивостока должен гарантировать погашение задолженностей по заработной плате перед игроками.
— Дисциплинарный комитет КХЛ 22 марта 2018 года удовлетворил требование Джонатона Блума о взыскании с ХК «Адмирал» задолженности по заработной плате в полном объеме. В указанном решении срок исполнения не указан, в связи с чем применяется общий порядок вступления в силу и исполнения решений дисциплинарного комитета КХЛ, установленный регламентом лиги, — приводит ТАСС слова заявления КХЛ. — На начало мая запланировано расширенное заседание, на котором будут рассмотрены документы, гарантирующие погашение имеющейся задолженности по заработной плате и сформирована дорожная карта по выходу из ситуации.
КХЛ подтвердила, что «Адмирал» имеет задолженность по заработной плате перед другими игроками. Лига сообщила, что поддерживает связь с руководством клуба и региона по вопросу урегулирования задолженности. В начале марта глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко рассказал, что перед действующими игроками клуба долги до 1 февраля были погашены, а хоккеисты, которые покинули клуб до конца декабря, начали получать компенсации.
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