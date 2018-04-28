КХЛ в начале мая рассмотрит документы от «Адмирала», гарантирующие погашение долгов перед игроками

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сообщила, что в начале мая на расширенном заседании рассмотрит документы от «Адмирала». Клуб из Владивостока должен гарантировать погашение задолженностей по заработной плате перед игроками.

— Дисциплинарный комитет КХЛ 22 марта 2018 года удовлетворил требование Джонатона Блума о взыскании с ХК «Адмирал» задолженности по заработной плате в полном объеме. В указанном решении срок исполнения не указан, в связи с чем применяется общий порядок вступления в силу и исполнения решений дисциплинарного комитета КХЛ, установленный регламентом лиги, — приводит ТАСС слова заявления КХЛ. — На начало мая запланировано расширенное заседание, на котором будут рассмотрены документы, гарантирующие погашение имеющейся задолженности по заработной плате и сформирована дорожная карта по выходу из ситуации.