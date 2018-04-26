КХЛ: «Вопрос о запрете „Адмиралу“ регистрировать новичков пока не рассматривался»

Континентальная хоккейная лига прояснила ситуацию с «Адмиралом», у которого по-прежнему есть задолженности перед игроками и партнерами. В организации также отметили, что вопрос о запрете владивостокскому клубу регистрировать новичков еще не рассматривался.

"КХЛ ведет постоянные консультации с руководством клуба и региона. На начало мая намечено расширенное заседание, на котором будут рассмотрены документы, гарантирующие погашение имеющихся долгов перед игроками «Адмирала» и сформирована дорожная карта по выходу из ситуации. На данный момент вопрос о запрете для «Адмирала» на регистрацию новичков не рассматривался", — говорится в заявлении пресс-службы КХЛ.

В завершившемся сезоне «Адмирал» провел 56 матчей в «регулярке» КХЛ, одержал 21 победу (16+1+4) и занял 11-е место на «Востоке». (Игорь ЕРОНКО)