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КХЛ: «Вопрос о запрете „Адмиралу“ регистрировать новичков пока не рассматривался»
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КХЛ: «Вопрос о запрете „Адмиралу“ регистрировать новичков пока не рассматривался» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Континентальная хоккейная лига прояснила ситуацию с «Адмиралом», у которого по-прежнему есть задолженности перед игроками и партнерами. В организации также отметили, что вопрос о запрете владивостокскому клубу регистрировать новичков еще не рассматривался.
"КХЛ ведет постоянные консультации с руководством клуба и региона. На начало мая намечено расширенное заседание, на котором будут рассмотрены документы, гарантирующие погашение имеющихся долгов перед игроками «Адмирала» и сформирована дорожная карта по выходу из ситуации. На данный момент вопрос о запрете для «Адмирала» на регистрацию новичков не рассматривался", — говорится в заявлении пресс-службы КХЛ.
В завершившемся сезоне «Адмирал» провел 56 матчей в «регулярке» КХЛ, одержал 21 победу (16+1+4) и занял 11-е место на «Востоке». (Игорь ЕРОНКО)
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