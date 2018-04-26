Бассейн, ледовую арену, футбольное поле и ФОК объединит спорткомплекс на стадионе «Витязь»

О создании крупнейшего в Вологде спортивного комплекса объявил сегодня на Градостроительном совете Губернатор области Олег Кувшинников . Региональный спортивный центр будет располагаться на стадионе «Витязь». На это предполагается направить федеральное и региональное финансирование.

Уже в 2018 году начнется строительство ФОКа для игровых видов спорта. Сам стадион ждет реконструкция футбольного поля и беговых дорожек. Благодаря этому стадион можно будет использовать для проведения игр профессиональной футбольной лиги. Эти работы запланированы на 2019 год, также как и строительство бассейна с дорожками длиной 25 метров. Еще одним крупным объектом спорткомплекса станет Ледовая арена на тысячу зрительских мест. Крытый каток с искусственным льдом позволит принимать соревнования любого уровня как по хоккею, так и по фигурному катанию.