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Бассейн, ледовую арену, футбольное поле и ФОК объединит спорткомплекс на стадионе «Витязь»
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Бассейн, ледовую арену, футбольное поле и ФОК объединит спорткомплекс на стадионе «Витязь» 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
О создании крупнейшего в Вологде спортивного комплекса объявил сегодня на Градостроительном совете Губернатор области Олег Кувшинников. Региональный спортивный центр будет располагаться на стадионе «Витязь». На это предполагается направить федеральное и региональное финансирование.
Уже в 2018 году начнется строительство ФОКа для игровых видов спорта. Сам стадион ждет реконструкция футбольного поля и беговых дорожек. Благодаря этому стадион можно будет использовать для проведения игр профессиональной футбольной лиги. Эти работы запланированы на 2019 год, также как и строительство бассейна с дорожками длиной 25 метров. Еще одним крупным объектом спорткомплекса станет Ледовая арена на тысячу зрительских мест. Крытый каток с искусственным льдом позволит принимать соревнования любого уровня как по хоккею, так и по фигурному катанию.
Как отметил Мэр Вологды Сергей Воропанов, эти объекты помогут городу сделать мощный рывок вперед в развитии спорта. Городские власти, в свою очередь, берут на себя благоустройство и организацию парковки рядом с таким крупным спорткомплексом.
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