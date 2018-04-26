Открыто голосование за девиз сборной России на ЧМ-2018

Голосование за девиз сборной России, который украсит автобус команды на время чемпионата мира, стартовало 26 апреля.

Как сообщает НСН, выбрать можно один из трех вариантов: «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой», «Играй с открытым сердцем» и «Русские медведи движутся к победе». Итоговые результаты будут оглашены 14 мая.

Справка «СП»:

ЧМ-2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Новости ЧМ-2018: В потраченную на ЧМ-2018 сумму не включили стадион в Санкт-Петербурге