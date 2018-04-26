Быков сомневается, что возобновит тренерскую деятельность в следующем сезоне

МОСКВА, 26 апреля. / ТАСС /. Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков сомневается, что вернется к профессиональной деятельности в следующем сезоне. Об этом двукратный олимпийский чемпион сообщил ТАСС.

Быков приостановил тренерскую карьеру после окончания сезона-2014/15, в котором привел петербургский СКА к победе в Кубке Гагарина. Причиной такого решения стали семейные обстоятельства. Быков также выигрывал Кубок Гагарина в качестве главного тренера уфимского «Салавата Юлаева» (сезон-2010/11).

"Пока сомневаюсь, что возобновлю карьеру в следующем сезоне. Сейчас люди пытаются угадать, кто какой клуб возглавит, но на данный момент переговоров ни с кем я не веду. Тем не менее, время от времени предложения поступают", — сказал Быков.

"Моя ситуация не дает мне возможности полностью окунуться в работу. А если что-то отвлекает, то дело будет страдать. Навряд ли, что в следующем сезоне вернусь к работе. Пока все туманно", — заключил собеседник ТАСС.

С 11 августа 2006 года по 26 мая 2011 года Быков занимал должность главного тренера сборной России по хоккею. В 2007 году на домашнем чемпионате мира сборная России под его руководством завоевала бронзовые медали, а в 2008-м в Канаде впервые за 15 лет победила на мировом первенстве, повторив через год успех в Швейцарии. В 2010 году на чемпионате мира в Германии сборная России под его руководством заняла второе место. Быков включен в Зал славы Международной федерации хоккея в 2014 году.