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Билетная программа на второй тестовый матч: как попасть на игру «КС» — «Кубань»
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Билетная программа на второй тестовый матч: как попасть на игру «КС» — «Кубань» 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В пятницу, 27 апреля, начнется продажа билетов на второй тестовый матч, который состоится на «Самара Арене» 6 мая. «Крылья Советов» примут краснодарскую «Кубань». Начало игры в 17:00.
Болельщики будут размещаться как на нижнем, так и на верхнем ярусе.
Купить билеты можно в удаленных кассах и на стадионе «Металлург» начиная с 12:00.
Адреса удаленных касс:
ТЦ «Вива Ленд», Кирова 147;
ТЦ «Парк Хаус», Московское шоссе, 81 (касса со стороны XXII Партсъезда);
ТЦ «Вавилон», Ульяновская, 18;
ТЦ «Космопорт», Дыбенко, 30;
ТЦ «Мега Сити», Ново-Садовая, 160 «М»;
ТЦ «Русь на Волге», Тольятти, Революционная, 52 «А».
В кассах «Самара Арены» билеты продавать не будут.
—Владельцам абонементов приобретать билеты не нужно, попасть на стадион они смогут по своим сезонным пластиковым картам. Владельцы абонементов занимают свободные места на соответствующих секторах, — рассказали в пресс-службе клуба «Крылья Советов».
Дети до 14 лет смогут пройти на матч по билетам и только в сопровождении взрослых. Детям до 14 лет билеты не продаются в сектора B130 и C117.
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