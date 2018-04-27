Очередь занимали в 8 утра: горожане выстроились за билетами на второй тестовый матч

В пятницу, 27 апреля, в 12:00 стартовали продажи на матч 6 мая между самарскими «Крыльями Советов» и краснодарской «Кубанью». Мы следим за ситуацией в билетном центре в ТЦ «Вертикаль» в режиме Live.

Здесь к открытию касс образовалась очередь из 80 человек.

— Некоторые желающие попасть 6 мая на стадион очередь занимали с 8:00, — сообщает корреспондент 63.ru, который работает в билетном центре.

Впрочем, сами горожане очереди не удивляются, с пониманием относятся к ситуации.

— На прошлый матч моя дочь не попала, на второй она точно попадет, — делится впечатлениями самарец, который пришел купить билет на стадион для своих родных.

Продажу билетов начали примерно в 12:15. Сначала представители билетного центра сообщили, что у них были технические трудности с программным обеспечением, но потом фанатов начали пускать внутрь по пять человек.