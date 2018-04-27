Ещё
Очередь занимали в 8 утра: горожане выстроились за билетами на второй тестовый матч
Далее:
Читайте также:
Ещё

Очередь занимали в 8 утра: горожане выстроились за билетами на второй тестовый матч 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В пятницу, 27 апреля, в 12:00 стартовали продажи на матч 6 мая между самарскими «Крыльями Советов» и краснодарской «Кубанью». Мы следим за ситуацией в билетном центре в ТЦ «Вертикаль» в режиме Live.
Здесь к открытию касс образовалась очередь из 80 человек.
— Некоторые желающие попасть 6 мая на стадион очередь занимали с 8:00, — сообщает корреспондент 63.ru, который работает в билетном центре.
Впрочем, сами горожане очереди не удивляются, с пониманием относятся к ситуации.
— На прошлый матч моя дочь не попала, на второй она точно попадет, — делится впечатлениями самарец, который пришел купить билет на стадион для своих родных.
Продажу билетов начали примерно в 12:15. Сначала представители билетного центра сообщили, что у них были технические трудности с программным обеспечением, но потом фанатов начали пускать внутрь по пять человек.
63.ru: последние новости
Стало известно, как болельщиков будут доставлять на первый тестовый матч на «Самара Арене» Коза-оракул из Самарского зоопарка назвала победителя ЧМ-2018 Тестовый матч на «Самара Арене» откроют ветераны «Крыльев Советов»
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова48
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную8
Бьорндален перешел на собак5
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»272
Липницкая удивила откровенным фото11
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение