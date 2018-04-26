Энергетики переводят довоенные сети на современный стандарт напряжения

Строительно-монтажные работы по реконструкции сетей напряжением 0,23 киловольта ведутся по всему Калининграду. Наибольшее число строений, которых коснулась модернизация, расположены в Ленинградском районе.

В ходе реконструкции кабельные линии 2144 сооружений, большая часть из которых — многоквартирные жилые дома, будут переведены на современный стандарт напряжения 0,4 киловольта. Работы выполняются в рамках Программы реконструкции и развития электрических сетей Калининградской области.

До 2020 года «Янтарьэнерго» реконструирует и построит 123 трансформаторных подстанции, проведет замену более 173 километров кабельных линий. Общая протяженность сетей после реконструкции составит почти 255 километров.

Первый этап мероприятий по замене довоенных сетей будет завершен до конца текущего года. В рамках него сетевики осуществят прокладку 97 километров кабельных линий и переведут 890 строений на современный стандарт напряжения.

Напомним, что на сегодняшний день 8 процентов жителей Калининграда до сих пор получают электроснабжение по кабельным линиям довоенной постройки.