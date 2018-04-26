Ловрен ставит Салаха в один ряд с Месси и Роналду

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен высоко оценивает достижения Мохамеда Салаха

"Чёрт побери, он забил 43 гола! Я не знаю, нужно ли сейчас Салаху давление, но в конце года он должен попасть в тройку лучших футболистов в мире.

Мохамед заслуживает упоминания, когда речь идёт о «Золотом мяче». Если люди говорят о Месси и Роналду, то должны говорить и о Салахе. Он становится суперзвездой. Помогает ему в этом стиль, в котором играет «Ливерпуль». Этот стиль идеально подходит Мохамеду. Надеюсь, он продолжит играть без травм", — цитирует Ловрена The Telehraph.

Рой Кин: «Салаху нужны трофеи, чтобы выйти на уровень Роналду и Месси»