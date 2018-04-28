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Голландский журналист: думаю, ван Гал не будет хорошим выбором для «Зенита»
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Голландский журналист: думаю, ван Гал не будет хорошим выбором для «Зенита» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Журналист голландского издания Voetbalzone Гис Фрерикс поделился мыслями о том, может ли экс-наставник сборной Нидерландов и «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал возглавить «Зенит».
Накануне 66-летний специалист заявил: «Сейчас мне поступило предложение, от которого я не могу отказаться. Только если в августе-сентябре всё ещё буду без работы, можете считать, что я ушёл на пенсию».
«Я не думаю, что Луи ван Гал отправится в «Зенит». Да, он сказал, что получил предложение, от которого не сможет отказаться, но я думаю, что ван Гал нацелился на европейский топ-клуб вместо «Зенита».
Кроме того, у ван Гала была возможность работать в России. Он был в сфере интересов «Спартака» в 2011 году. Но ван Гал никогда не говорил, что он заинтересован в работе в России, на Украине или другом чемпионате, который ниже пяти лучших европейских лиг.
Лично я думаю, что ван Гал имеет в виду предложение, от которого он не может отказаться в финансовом выражении, и я думаю, что это предложение из Китая. Но, возможно, он говорит о «Монако» или ПСЖ.
Более того, я думаю, что ван Гал не будет хорошим выбором для «Зенита». Он не имеет достаточных знаний о российской культуре и конкуренции. Конечно, он доказал, что он хороший тренер, но я не думаю, что он будет работать в России», — сказал Фрерикс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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