Голландский журналист: думаю, ван Гал не будет хорошим выбором для «Зенита»

Журналист голландского издания Voetbalzone Гис Фрерикс поделился мыслями о том, может ли экс-наставник сборной Нидерландов и « Манчестер Юнайтед » Луи ван Гал возглавить «Зенит»

Накануне 66-летний специалист заявил: «Сейчас мне поступило предложение, от которого я не могу отказаться. Только если в августе-сентябре всё ещё буду без работы, можете считать, что я ушёл на пенсию».

«Я не думаю, что Луи ван Гал отправится в «Зенит». Да, он сказал, что получил предложение, от которого не сможет отказаться, но я думаю, что ван Гал нацелился на европейский топ-клуб вместо «Зенита».

Кроме того, у ван Гала была возможность работать в России. Он был в сфере интересов «Спартака» в 2011 году. Но ван Гал никогда не говорил, что он заинтересован в работе в России, на Украине или другом чемпионате, который ниже пяти лучших европейских лиг.

Лично я думаю, что ван Гал имеет в виду предложение, от которого он не может отказаться в финансовом выражении, и я думаю, что это предложение из Китая. Но, возможно, он говорит о «Монако» или ПСЖ.