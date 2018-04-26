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Луи ван Гал: «Арсенал»? Есть предложение, от которого я не могу отказаться"
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Луи ван Гал: «Арсенал»? Есть предложение, от которого я не могу отказаться" 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал намекнул, что может возглавить «Арсенал» после ухода Арсена Венгера. 66-летний голландский специалист отметил, что если летом он не найдет клуб, то его можно будет считать ушедшим на пенсию.
— Я все еще не могу сказать, что я завершил карьеру, — цитирует Ziggo Sport ван Гала. — Мне до сих пор поступает много предложений. Хоть это и звучит раздражаще для некоторых людей, это правда. Сейчас у меня есть предложение, от которого, думаю, я не могу отказаться.
Но если у меня не будет клуба в июле или августе, можете считать, что я ушел на пенсию.
Напомним, последним местом работы ван Гала был «Манчестер Юнайтед», в котором он проработал с 2014 по 2016 год. Вместе с манкунианцами он выиграл один трофей — Кубок Англии в сезоне-2015/16.
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