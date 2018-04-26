«Не надо, у меня причёска! Зачем!?» Тренер домогается несовершеннолетней. Аудио

17-летняя российская биатлонистка Анна Моисеева обвинила тренера подмосковной спортшколы «Истина» Сергея Тутмина в домогательствах. В качестве доказательства спортсменка представила аудиозапись разговора с бывшим наставником.

На записи тренер недвусмысленно намекает на то, что спортсменка пришла к нему «не просто послушать советы и уйти» и предлагает ей «не юлить». Впрямую смеётся над желанием биатлонистки добиваться всего по спортивному принципу, напоминает, что она уже не девочка и должна понимать, что спортивный принцип можно изменить. Говорит, что ЭТО ей надо и без ЭТОГО никак — не будет ни зарплаты, ни места в сборной, ни даже нормальной смазки для лыж. Во время разговора спортсменка хочет уйти, но тренер говорит: «Да кто тебя отпустит».