Футболистов «Порту», «Бенфики» и «Спортинга» проверят на допинг

В Португалии проходит крупная антидопинговая операция, в ходе которой специальная комиссия проверяет футболистов команд местного чемпионата, сообщает Cmjornal.pt.

По информации издания, сегодня, 26 апреля, представители антидопинговой комиссии прибыли на базы главных клубов страны — «Порту», «Спортинга» и «Бенфики». В ходе проверки у футболистов команд возьмут анализы крови и мочи. Особое внимание комиссии направлено на поиск в организме игроков запрещённого вещества эритропоэтина.

В настоящий момент «Порту» с 79 очками занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Португалии. На втором месте располагается «Бенфика», отстающая от лидера на 2 балла. Замыкает тройку «Спортиг», находящийся в 3 очках от красно-белых.