Ещё
Футболистов «Порту», «Бенфики» и «Спортинга» проверят на допинг
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболистов «Порту», «Бенфики» и «Спортинга» проверят на допинг 

Чемпионат.com 2 часа назад
В Португалии проходит крупная антидопинговая операция, в ходе которой специальная комиссия проверяет футболистов команд местного чемпионата, сообщает Cmjornal.pt.
По информации издания, сегодня, 26 апреля, представители антидопинговой комиссии прибыли на базы главных клубов страны — «Порту», «Спортинга» и «Бенфики». В ходе проверки у футболистов команд возьмут анализы крови и мочи. Особое внимание комиссии направлено на поиск в организме игроков запрещённого вещества эритропоэтина.
В настоящий момент «Порту» с 79 очками занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Португалии. На втором месте располагается «Бенфика», отстающая от лидера на 2 балла. Замыкает тройку «Спортиг», находящийся в 3 очках от красно-белых.
Чемпионат.com: последние новости
«Не надо, у меня причёска! Зачем!?» Тренер домогается несовершеннолетней. Аудио Прогноз на первый матч полуфинала Лиги Европы «Арсенал» — «Атлетико» Павлов: на «Волгоград Арене» надо играть в большой и настоящий футбол
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»128
Липницкая удивила откровенным фото10
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
17-летняя биатлонистка обвинила тренера в домогательствах140
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение