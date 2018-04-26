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СМИ: «Реал» готов заплатить €280 млн за двоих футболистов «Манчестер Сити»
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СМИ: «Реал» готов заплатить €280 млн за двоих футболистов «Манчестер Сити» 

RT на русском 1 час назад
Мадридский «Реал» заинтересован в приобретении двоих футболистов «Манчестер Сити».
Об этом сообщает Manchester Evening News.
По информации издания, в список трансферных целей королевского клуба попали полузащитники Кевин Де Брёйне и Лерой Сане. Отмечается, что за них «Реал» готов заплатить за них €200 млн и €80 млн соответственно.
Отмечается, что «Реал» также следит за хавбеком Рахимом Стерлингом и защитником Джоном Стоунсом.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» и ПСЖ заинтересованы в трансфере Иньесты.
RT на русском: последние новости
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