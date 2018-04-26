СМИ: «Реал» готов заплатить €280 млн за двоих футболистов «Манчестер Сити»

Мадридский «Реал» заинтересован в приобретении двоих футболистов «Манчестер Сити».

Об этом сообщает Manchester Evening News.

По информации издания, в список трансферных целей королевского клуба попали полузащитники Кевин Де Брёйне и Лерой Сане. Отмечается, что за них «Реал» готов заплатить за них €200 млн и €80 млн соответственно.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» и ПСЖ заинтересованы в трансфере Иньесты.