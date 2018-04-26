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Президентом Омской Ассоциации энергетиков стал Сергей Моденов
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Президентом Омской Ассоциации энергетиков стал Сергей Моденов 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Выборы состоялись на общем собрании членов Ассоциации предприятий энергетики Омской области. Президентом избран заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») — «Омскэнерго» Сергей Моденов. За него единогласно проголосовали все присутствовавшие члены Ассоциации.
На собрании участники подвели итоги прохождения осенне-зимнего периода 2017/2018 гг., поделились опытом проведения общественных встреч, организуемых филиалом «Омскэнерго» с различными категориями потребителей, обсудили влияние дальнейшего сокращения числа территориальных сетевых организаций (ТСО) на надежность энергоснабжения региона.
Количество территориальных сетевых организаций уменьшается, и этот процесс порождает проблемы в обеспечении надежности работы электросетевого комплекса. Функции сокращенных ТСО нужно «подхватывать», а для этого требуется не только дополнительный квалифицированный персонал, это влечет за собой затраты на приведение в надлежащее состояние электрических сетей организаций, лишенных статуса ТСО. Членами Ассоциации принято решение обратиться в Администрацию Омска с предложениями по урегулированию создавшейся ситуации и предотвращению возможных негативных последствий, как для сетевых организаций, так и для потребителей города.
Ассоциация была создана в 2008 году для координации работы и развития энергетического комплекса региона. В числе участников Ассоциации: ПАО «Электротехнический комплекс»; НПО «МИР», ОАО «Омскэлектро», НП «Сибирское машиностроение», Омская областная организация «Всероссийский электропрофсоюз», МП «Тепловая компания» Омска, а также ряд других предприятий, учебных заведений и профессиональных объединений.
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