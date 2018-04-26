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В Кремле считают неверным говорить, что в МЧС все развалено, заявил Песков
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В Кремле считают неверным говорить, что в МЧС все развалено, заявил Песков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. В КРЕМЛЕ СЧИТАЮТ НЕВЕРНЫМ ГОВОРИТЬ, ЧТО В МЧС ВСЕ РАЗВАЛЕНО, КОГДА СОТРУДНИКИ ВЕДОМСТВА СПАСАЮТ ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ, НО ПРОБЛЕМ НИКТО НЕ СКРЫВАЕТ — ПЕСКОВ
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