В. Милонов призвал власти запретить в Москве гастрольный тур ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о Бок»

«Низкое скотское извращенство. И, конечно же, власти обязаны пресечь этот шабаш, выявить организаторов, привлечь их к уголовной ответственности», — заявил В. Милонов, комментируя новость о возможном проведении данного мероприятия.

Он отметил, что в случае получения точной информации обратится в правоохранительные органы . «Если у меня будет информация, то я соответственно напишу обращение в прокуратуру и в МВД с требованием принять меры реагирования и не допустить проведения подробного мероприятия», — заявил депутат.

По его словам, работа по пресечению проведения подобных мероприятий в Москве только предстоит. «Их почти загнали уже в темные углы, они не могут проводить открыто свои мероприятия, но в Москве, к сожалению, эта работа еще предстоит», — подчеркнул депутат.

В. Милонов уточнил, за что именно стоит привлечь к ответственности организаторов фестиваля. «То, что люди извлекают незаконную прибыль, по сути дела обманывают государство, скрывая свои доходы, получая их из-за рубежа, это факт. Поэтому кроме составляющей морально-этической в контексте закона о запрете пропаганды, я бы рассматривал эти мероприятия как совершение действий развратного характера, с одной стороны, а с другой стороны — как незаконное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов», — резюмировал депутат.

Гастрольный тур ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о Бок» должен пройти в Москве с 17 по 20 мая 2018 г. В программу фестиваля входит просмотр ЛГБТ-фильмов, обсуждение проблем, с которыми сталкиваются мужские и женские пары с детьми, возможность встречи с психологом.