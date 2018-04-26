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Поле арены «Санкт-Петербург» будет выкатываться во время ЧМ при необходимости
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Поле арены «Санкт-Петербург» будет выкатываться во время ЧМ при необходимости 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Футбольное поле стадиона «Санкт-Петербург» будет выкатываться за пределы чаши арены во время чемпионата мира 2018 года при необходимости. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
Ранее система выката поля стадиона «Санкт-Петербург» не могла функционировать по причине того, что место под него за пределами арены занимал медиацентр, возведенный к прошлогоднему Кубку конфедераций. Затем сооружение было перенесено, а 21 апреля состоялась тестовая проверка системы выката поля, процесс которого занял около четырех часов.
"Будем принимать решение исходя из целесообразности, будем советоваться с нашими агрономами, узнавать у них. Займемся этим, когда стадион перейдет в наше управление", — сказал Сорокин.
Строительство стадиона «Санкт-Петербург» началось в 2007 году, на объекте дважды менялся генподрядчик, сроки сдачи переносились. Стоимость уникальной арены с выкатным полем и раздвижной крышей изначально составляла 6,7 миллиарда рублей, последней сметной стоимостью называлась сумма в 43 миллиарда рублей.
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Санкт-Петербург, который был задействован во время Кубка конфедераций, примет четыре матча группового этапа турнира, одну встречу 1/8 финала, один полуфинал, а также игру за третье место.
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