Песков назвал сообщения СМИ о слежке России за мигрантами в США паранойей

ПЕСКОВ НАЗВАЛ ПРОЯВЛЕНИЕМ ПАРАНОЙИ УТВЕРЖДЕНИЯ В СМИ, ЧТО РФ ЯКОБЫ СЛЕДИЛА ЗА РЯДОМ СВОИХ ЭМИГРАНТОВ В США, НУЖНЫ КОНКРЕТНЫЕ ФАМИЛИИ РИА НОВОСТИ