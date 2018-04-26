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Бронзового призера чемпионата Казахстана лишили права участвовать в Лиге Европы
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Бронзового призера чемпионата Казахстана лишили права участвовать в Лиге Европы 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Казахстанская футбольная федерация (КФФ) отказала клубу «Ордабасы» (Шымкент) в участии в Лиге Европы в сезоне-2018/19, сообщает официальный сайт КФФ.
Решение было принято на заседании комиссии по сертификации КФФ. «Ордабасы» отказано в связи с невыполнением финансовых критериев — клуб нарушил сроки контрольной даты погашения задолженности перед налоговыми органами и социальными фондами.
Место шымкентцев в континентальном турнире займет костанайский «Тобол».
«Ордабасы» по итогам прошлого сезона занял в чемпионате Казахстана третье место и завоевал путевку в Лигу Европы. «Тобол» финишировал на пятой строчке.
Также лицензии на участие в Еврокубках от Казахстана получили «Астана», «Кайрат» и «Иртыш».
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