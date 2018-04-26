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В Ноябрьске побывал отец Алины Кабаевой. Он обещал помощь производителям халяль-продукции
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В Ноябрьске побывал отец Алины Кабаевой. Он обещал помощь производителям халяль-продукции 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Марат Кабаев, президент Международной ассоциации исламского бизнеса сегодня встретился с ноябрьскими предпринимателями, военным комиссаром города Владимиром Миренским, принял участие в открытии турнира по мини-футболу, посвящённого памяти основателя мини-футбола в Ноябрьске Алексея Ивановича Краснова, а также посетил Соборную мечеть города.
«Марат Кабаев на встрече с бизнесменами города рассказал о деятельности МАИБ, о комитете, занимающемся сертификацией халяльной продукции, об образовательных и спортивных программах. Предприниматели выразили надежду, что ассоциация даст толчок новому развитию бизнеса в Ноябрьске. Сейчас, когда малому бизнесу приходится тяжело в условиях конкуренции с крупными сетевиками, они надеются, что сотрудничество с МАИБ поможет найти свою нишу в сфере халяльной продукции. К примеру, один из бизнесменов рассказал об открытии в Ноябрьске маленькой птицефабрики, и он не исключает возможности выпуска халяльного мяса. Марат Кабаев сказал, что МАИБ готова размещать на своем сайте проекты ноябрьских предпринимателей для поиска потенциальных инвесторов», — прокомментировал советник главы города Ильдус Резяпов.
В завершение деловой части встречи гость посетил Соборную мечеть города, поговорил со служителями мусульманского храма, встретился с посетителями.
«Марат Вазихович — верующий человек, первым делом он совершил намаз. Затем за чашкой чая беседовал с прихожанами. Его удивила новость о том, что в городе действуют 3 халяль-кафе, и недавно открылось четвертое. Прихожане рассказали, что халяльная продукция в городе востребована. Он сказал, что готов оказывать организационную помощь бизнесменам, занимающимся халяльной продукцией. В разговоре с людьми он подчеркивал, что ислам — это добро, милосердие и добрые намерения», — сказал Мухаммад-хазрат, имам Соборной мечети Ноябрьска.
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