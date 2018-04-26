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Отец и сын удалили зуб с помощью арбалета и сняли все видео
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Отец и сын удалили зуб с помощью арбалета и сняли все видео 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Эта семья решила подойти к удалению зуба радикально. Стоматологи для слабаков — наверняка подумали они. Не знаем, кто из них первым предложил в качестве средства устранения зуба использовать арбалет, но сказано-сделано — зуб был обвязан веревкой, другой конец которой зафиксировали на тетиве оружия.
Вот и сам ролик:
Надо отметить, что арбалет является серьезным предметом, с которым лучше не шутить. Все-таки его изобрели как оружие. Тяжелая версия обладает дульной кинетической энергией до 340 джоулей, что позволяет разогнать 100 граммовый болт до 90 м/с. Куда уж там какому-то зубу: нажатие на курок, выстрел и зуб отправился в дальний полет. Само собой, речь шла о молочных зубах, наврятли бы глава семейства решился на подобный фокус в случае удаления, например, зуба мудрости. Что касается сына, он за сравнительно короткое время потерял еще несколько зубов уже без арбалета, но на камеру улыбаться не перестал.
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