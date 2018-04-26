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Пользователи «Стрелки» могут получить возможность восстановления баланса потеряной карты через приложение
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Пользователи «Стрелки» могут получить возможность восстановления баланса потеряной карты через приложение 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом на круглом столе в Мособлдуме сообщил президент АО «Универсальная электронная карта» Михаил Казаков.
«Мы планируем реализовать в приложении карты «Стрелка» возможность переноса баланса на другую карту, в случае если вы ее потеряли», — сказал М. Казаков.
Как пояснил замминистра транспорта Московской области Святослав Иванов, опция будет создана, так как с такой просьбой неоднократно обращались пользователи карты.
«С начала работы проекта жители очень просили это реализовать. Раньше людям, если они потеряли карту, надо было ехать писать заявление в пункт обслуживания и только после этого в течение 10 дней деньги переносились. Больше им это делать не надо. Все можно сделать через приложение», — сказал С. Иванов.
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