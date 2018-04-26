Возможность оплаты в автобусе несколько поездок банковской картой или «Стрелкой» решат после тестирования

Возможность оплаты нескольких поездок банковской картой или «Стрелкой» будет решена по результатам пилота. Об этом на круглом столе в Мособлдуме сообщил замминистра транспорта Московской области Святослав Иванов

«Мы запустили пилот, где дали возможность оплачивать проезд несколько поездок «Стрелкой» и банковской картой (в автобусах — прим. Агентства «Москва» ). Мы наблюдаем насколько сознательны граждане в этом вопросе. Думаю еще пару недель мы посмотрим за работой карт, чтобы по ним не было злоупотреблений. Цель пилота — определить, сколько проезда давать оплачивать таким образом», — сказал С. Иванов.

Он так же отметил, что контроллер при проверке видит только последнюю поездку по карте, и если человек заплатил за всю семью, это не фиксируется.

«Это еще и серьезный пересмотр системы. Если нам удастся реализовать систему, чтобы контролер видел несколько поездок, это будет работать. Но есть разные системы», — заключил С. Иванов.