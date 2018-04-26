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Возможность оплаты в автобусе несколько поездок банковской картой или «Стрелкой» решат после тестирования
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Возможность оплаты в автобусе несколько поездок банковской картой или «Стрелкой» решат после тестирования 

Агентство «Москва» 48 минут назад
Возможность оплаты нескольких поездок банковской картой или «Стрелкой» будет решена по результатам пилота. Об этом на круглом столе в Мособлдуме сообщил замминистра транспорта Московской области Святослав Иванов.
«Мы запустили пилот, где дали возможность оплачивать проезд несколько поездок «Стрелкой» и банковской картой (в автобусах — прим. Агентства «Москва»). Мы наблюдаем насколько сознательны граждане в этом вопросе. Думаю еще пару недель мы посмотрим за работой карт, чтобы по ним не было злоупотреблений. Цель пилота — определить, сколько проезда давать оплачивать таким образом», — сказал С. Иванов.
Он так же отметил, что контроллер при проверке видит только последнюю поездку по карте, и если человек заплатил за всю семью, это не фиксируется.
«Это еще и серьезный пересмотр системы. Если нам удастся реализовать систему, чтобы контролер видел несколько поездок, это будет работать. Но есть разные системы», — заключил С. Иванов.
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