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Блогеры поглумились над потенциальными девизами ЧМ-2018
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Блогеры поглумились над потенциальными девизами ЧМ-2018 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
На официальной странице чемпионата мира 2018 в соцсетях подписчикам предложили выбрать девиз, который будет украшать автобус российских футболистов, чем спровоцировали бурю острот от болельщиков.
На официальной странице Чемпионата мира FIFA 2018 в Twitter появилось голосование за девиз который будет украшать автобус российских футболистов в рамках мероприятия. Пользователям предложили три варианта: «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой», «Играй с открытым сердцем», «Русские медведи движутся к победе».
Однако многие нашли в этом повод для шуток, и стали предлагать альтернативные варианты девиза:
«Ваши ожидания — это ваши проблемы!», — предлагает Gadjet1987, напоминая известные слова форварда Андрея Аршавина в адрес болельщиков после поражения сборной на крупном турнире.
«Ни шагу назад, ни шагу вперед, это и есть российский футбол», — считает griboedovspb.
«С инвалидами всем сердцем», — заявил kozich30.
«Русские медведи на велосипеде движутся к победе», — написал gnezdoorl.
«Хоп Хэй ла ла Лэй! Снова дома, снова мимо!», — посмеялся mishkabalu.
«По поводу «Всем сердцем, всей страною…». Однозначно нет. Во-первых, не вся страна вообще интересуется футболом, значит это уже ложное утверждение. Во-вторых, среди тех, кто интересуется многие реально оценивают шансы национальной сборной, не строят себе глупых иллюзий», — считает OlgaEvShem.
Ранее сообщалось, что проживание в Крыму, Абхазии, Южной Осетии и Косово не станет препятствием для приобретения болельщиками билетов на чемпионат мира по футболу 2018 года, заявили в пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА).
Национальная сборная России проведет матч открытия 14 июня на «Лужниках» в Москве с Саудовской Аравией, 19 июня — в Петербурге с Египтом, 25 июня — в Самаре с Уругваем.
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