Ещё
FIFA запустила голосование за девиз сборной России
Далее:
Читайте также:
Ещё

FIFA запустила голосование за девиз сборной России 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
На официальном сайте Чемпионата мира FIFA 2018 стартовало голосование за девиз, которым будут украшены автобусы сборной России.
Болельщикам предлагают выбрать из трех вариантов: «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой», «Играй с открытым сердцем» и «Русские медведи движутся к победе». Свои голоса уже отдали 1 395 человек. Лидирует последний вариант, передает "Уралинформбюро".
Какой девиз будет украшать автобус @teamrussia🇷🇺 во время #ЧМ2018? Решать тебе!👇 Участвуй в опросе #BeThere With @Hyundai_Global и выбери свой вариант!🚌
— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 26 апреля 2018 г.
Голосование продлится до 11.00 (по московскому времени) 14 мая.
Чемпионат мира во футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная России проведет матчи группового этапа против команд из Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.
На поле «Екатеринбург Арены» 15 июня выйдут сборные Египта и Уругвая, 21 июня — Франции и Перу, 24 июня — Японии и Сенегала, 27 июня — Мексики и Швеции.
Уралинформбюро: последние новости
Вдруг фальшивка? ЦБ РФ советует присмотреться к банкнотам в 5000 рублей Облила кипятком и выбросила из окна: в Югре жестоко убили щенков (ФОТО 18+) Южноуральские подростки использовали церковь в качестве курилки
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»128
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Липницкая удивила откровенным фото10
17-летняя биатлонистка обвинила тренера в домогательствах140
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение