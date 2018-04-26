FIFA запустила голосование за девиз сборной России

На официальном сайте Чемпионата мира FIFA 2018 стартовало голосование за девиз, которым будут украшены автобусы сборной России.

Болельщикам предлагают выбрать из трех вариантов: «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой», «Играй с открытым сердцем» и «Русские медведи движутся к победе». Свои голоса уже отдали 1 395 человек. Лидирует последний вариант, передает "Уралинформбюро"

Какой девиз будет украшать автобус @teamrussia🇷🇺 во время #ЧМ2018? Решать тебе!👇 Участвуй в опросе #BeThere With @Hyundai_Global и выбери свой вариант!🚌

— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 26 апреля 2018 г.

Голосование продлится до 11.00 (по московскому времени) 14 мая.

Чемпионат мира во футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная России проведет матчи группового этапа против команд из Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

На поле «Екатеринбург Арены» 15 июня выйдут сборные Египта и Уругвая, 21 июня — Франции и Перу, 24 июня — Японии и Сенегала, 27 июня — Мексики и Швеции.