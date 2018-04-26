Иванов о назначении Еськова: «Если ему в голову ничего не взбредет, все будет нормально» 

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал назначение на ближайший матч с «Ахматом» главного судьи Алексея Еськова. В прошлом году Еськов в матче «Урала» с ”Зенитом” удалил с поля трех игроков екатеринбургского клуба, встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых. Еськова после этого на несколько месяцев отстранили от судейства в РФПЛ.
”Не мы назначаем. Если будет работать нормально, то все будет хорошо. По-моему, он нас уже судил после «Зенита». Он квалифицированный судья. Если в голову ему ничего не взбредет, то все будет нормально. Я не думаю, что он и на этот раз у нас трех человек удалит. Нам разницы нет, кто нас будет судить”, — сказал Иванов корреспонденту Sport24.ru Гранту Гетадаряну.