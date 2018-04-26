Ещё
На собрании команды Манчини признал свою работу в «Зените» неудовлетворительной
Далее:
Читайте также:
Ещё

На собрании команды Манчини признал свою работу в «Зените» неудовлетворительной 

Soccer News 38 минут назад
Фото: Soccer News
Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини признал свою работу в клубе неудовлетворительной, информирует Евро-футбол.
Так, на собрании команды итальянский специалист сообщил, что у него многое не получилось на новом месте работы, после чего он обратился к своим подопечным со следующими словами: «Несмотря на то, что вас тренирует плохой тренер, что клубом управляют непрофессионалы, и президент полностью устранился от решения проблем, видео и статистика проведенных матчей останется у всех. И останется навсегда. Поэтому оставшиеся матчи вы должны провести на максимуме. Не для Манчини, не для Фурсенко, а для себя».
Soccer News: последние новости
Прогноз на матч Марсель - Зальцбург: чего ждать от первого полуфинала Лиги Европы на "Велодроме" Стоунс должен сыграть до конца сезона "Валенсия" выкупит Гуэдеша за 40 млн евро
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»128
Липницкая удивила откровенным фото10
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
17-летняя биатлонистка обвинила тренера в домогательствах140
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение