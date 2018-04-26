Москва онлайн покажет битву рыцарей на «Турнире святого Георгия»

С 28 по 30 апреля в заповеднике-усадьбе Коломенское пройдет «Турнир святого Георгия» Посетителей ждут три дня рыцарских состязаний, конных боев, поединков на двуручных топорах и мечах. Турнир детально воспроизводит европейские рыцарские состязания XV века. От правил судейства до реквизита на ристалище. Никаких постановок и имитаций! Турнир — это настоящие столкновения и бои. Сотня участников из разных городов мира. Историческая ярмарка и ремесла, обучающие занятия и развлечения.

У читателей портала Москва 24 есть возможность увидеть события одного дня, не покидая дома. Смотрите прямую трансляцию следующих мероприятий: 12:00 — выход и представление рыцарей на ристалище, представление судей и суда дам. Объявление легенды турнира. 12:55 — конные упражнения на снарядах. 15:00 — бой за знамя со сменой команд.

Смотрите 30 апреля в 12:00 на этой странице или портале «Москва онлайн». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.