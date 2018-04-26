NAB 2018: Компании, за которыми стоит понаблюдать

Make.TV, DLVR, Wicket Labs, Valossa, Grabyo, Wildmoka, Amagi и JW Player запустили продукты, на которые стоит обратить внимание в случае, если вы не видели их в начале апреля на NAB.

В этом году на NAB был представлен ряд инновационных компаний, предлагающих продукты для планирования в облаке, мульти-CDN менеджмента, управления подписками зрителей, видео ИИ, инструменты для создания хайлайтов в режиме реального времени и серверные рекламные решения. Некоторые из компаний уже знакомы, а некоторые — совсем новые, но о них нужно упомянуть, если вы пропустили их на NAB.

Make.TV Этот облачный планировщик и решение для плей-аута видео позволяет миксовать сотни стримов в один поток. Графику можно накладывать непосредственно перед выдачей к показу на собственных и сторонних платформах, и в социальных сетях одновременно. Интерфейс показывает 48 источников, но также могут быть добавлены экраны с дополнительным контентом. Make.TV поддерживает неограниченное количество одновременных потоков с профессиальнальных камер, энкодеров, UGC и иных источников.

Компания DLVR предлагает оптимизацию доставки с помощью нескольких CDN, предоставляя переключение раздачи основанное на настраиваемых правилах производительности и экономики. DLVR визуализирует в реальном времени изменение битрейта, буфферизацию и производительность сети. Платформа может направлять контент через «дешёвого» или более доступного провайдера в зависимости от настроек пользователя.

Wicket Labs

Wicket Labs предоставляет инструменты управления подпиской на видео уровня direct to consumer. Владельцы контента могут видеть информацию о зрителях и анализировать предпочтения пользователей с целью уменьшить их отток из сервисов. Аналитическая панель показывает какой контент смотрел пользователь, с какого устройства, сколько времени и каков уровень конверсии после триальных периодов. Этот инструмент изучения аудитории дает реальные данные компаниям, которые хотят измерить продолжительность жизни их аудитории и уровень удовлетворенности клиентов.

Valossa

Valossa Al это облачная платформа по распознаванию видео и сбору метаданных о нем. Valossa Al просматривает видео со скоростью сверхчеловека и генерирует детальное описание каждой его секунды. Движок по распознаванию видео доступен в виде инсталлятора, API или SaaS платформы, которая определяет и различает людей, визуальный и аудио контекст, произносимые слова, видео различных тематических категорий и вычленяет контент из больших массивов видео. Продукт уже интегрирован с Vimond Media Solution, а в ходе NAB компания также заявила о партнерстве с Avid.

Grabyo и Wildmoka

Grabyo уже хорошо зарекомендовал себя, в то время как Wildmoka — относительно новый игрок, но у обеих компаний есть продукты для создания роликов онлайн. Редакции или конечные пользователи могут делать нарезки хайлайтов в режиме реального времени и размещать их в Facebook, Instagram, Twitter или YouTube для повышения уровня социальной вовлечённости.

JW Player

JW Player объединился с SpotХ, чтобы предложить новый продукт под названием Video Player Bidding, который работает аналогично аукционам header bidding, когда рекламный инвентарь берется из разных источников одновременно. В отличие от аукционов header bidding, который требует вставки кода в каждой локации, Video Player Bidding встроен в плеер, и торги происходят непосредственно в нем, и участник аукциона должен побить низшую цену. Это серверное решение с низким уровнем задержек позволяет проводить рекламные аукционы без цепного эффекта, требующего делать сразу несколько запросов на размещение рекламы.

Amagi

Продукт Thunderstorm от компании Amagi это серверное приложение по внедрению рекламы, умеющее работать с контентом не содержащим какие-либо рекламные метки, используя шаблон распознавания ИИ для определения рекламных пауз и замены рекламы в линейном онлайн потоке. Приложения по вставке персонализированнной рекламы могут быть полезны владельцам контента или vMVPD, которые агрегируют видеопотоки и заменяют рекламу вещателей. Конечная цель — персонализированный подход к рекламе для потребителей, дополнительный рекламный доход для вещателей и возможность обойти блокировщики рекламы.

ИСТОЧНИК: STREAMING MEDIA