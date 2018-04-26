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Косинский морской клуб откроет сезон навигации парусной регатой
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Косинский морской клуб откроет сезон навигации парусной регатой 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
29 апреля, в воскресенье, Косинский детский морской клуб приглашает жителей района на традиционное яркое мероприятие — парусную регату. Таким образом яхтсмены отметят открытие нового сезона навигации в Москве.
Это мероприятие пройдет уже тридцатый раз, поэтому зрелище обещает быть запоминающимся.
Будут торжественно спущены на воду плавсредства — яхты, шлюпки, а также бригантина и колесный пароход.
В празднике примут участие давние друзья клуба — кадеты и воспитанники военно-патриотических клубов Москвы, нахимовцы.
Любители парусного спорта с нетерпением ждут проведение регаты. В парусных гонках примут участие яхты класса «Оптимист», «Ракета», «Кадет», «Луч», «470-У» и «Финн». Лучшие получат приятные памятные призы.
Для гостей праздника устроят пикник.
Гостей и участников ждут 29 апреля в 12 часов по адресу: улица
Большая Косинская, дом 45 (КМК).
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