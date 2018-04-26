Косинский морской клуб откроет сезон навигации парусной регатой

29 апреля, в воскресенье, Косинский детский морской клуб приглашает жителей района на традиционное яркое мероприятие — парусную регату. Таким образом яхтсмены отметят открытие нового сезона навигации в Москве.

Это мероприятие пройдет уже тридцатый раз, поэтому зрелище обещает быть запоминающимся.

Будут торжественно спущены на воду плавсредства — яхты, шлюпки, а также бригантина и колесный пароход.

В празднике примут участие давние друзья клуба — кадеты и воспитанники военно-патриотических клубов Москвы, нахимовцы.

Любители парусного спорта с нетерпением ждут проведение регаты. В парусных гонках примут участие яхты класса «Оптимист», «Ракета», «Кадет», «Луч», «470-У» и «Финн». Лучшие получат приятные памятные призы.

Для гостей праздника устроят пикник.

Гостей и участников ждут 29 апреля в 12 часов по адресу: улица

Большая Косинская, дом 45 (КМК).