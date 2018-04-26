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У девиза про медведей появился шанс стать слоганом сборной РФ на ЧМ
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У девиза про медведей появился шанс стать слоганом сборной РФ на ЧМ 

ИД «Собеседник» 1 час назад
26 апреля на сайте ФИФА началось голосование за девизы сборных, которые приедут в РФ на чемпионат мира по футболу.
Организаторы ЧМ-2018 закончили принимать от болельщиков их варианты девизов. До 14 мая на сайте ФИФА можно будет проголосовать за слоганы, которые летом украсят автобусы участников мундиаля.
Итоги голосования объявят 24 мая. Авторам победивших девизов предоставят возможность побывать на матчах ЧМ.
Фанаты сборной России предложили три варианта девиза: «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой», «Играй с открытым сердцем» и «Русские медведи движутся к победе».
Чемпионат пройдёт в РФ с 14 июня по 15 июля. 18 апреля корреспондент Sobesednik.ru безуспешно пытался купить билет на ЧМ в главном билетном центре ФИФА в Москве. В итоге ему пришлось удовольствоваться лишь фотографией с Забивакой.
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