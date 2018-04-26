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Британец плюнул в бургер и отдал его бомжу
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Британец плюнул в бургер и отдал его бомжу 

360tv.ru 1 час назад
Мужчина на глазах у своих друзей плюнул в надкушенный бургер и отдал его на съедение бездомному, пожелав ему приятного аппетита, сообщает Mirror.
Инцидент произошел в районе Баркинг в восточном Лондоне. 25 апреля видеозапись была опубликована в Snapchat пользователем по имени Микель Эдвардс с ником «savemiks».
Вероятно, таким образом он хотел привлечь внимание к аккаунту и добавить себе подписчиков, судя по тому, что начал рекламировать видеозапись.
Пользователи осудили его поступок назвав, его поведение «низким из низких», а самого блогера — «подонком»: «Этот парень — подонок, и нуждается в проверке здоровья. Однажды он сам может оказаться на улице на месте этого бездомного».
Похожий случай произошел накануне в Турции. Там курьер плюнул в пиццу в клиенту. Мужчина, узнав о том, что наелся пиццы с чужой слюной, подал на доставщика в суд и похудел на шесть килограммов, потому что из брезгливости перестал заказывать ее на работу.
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