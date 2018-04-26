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Школьники из Черемушек выступили на «Эстафете искусств»
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Школьники из Черемушек выступили на «Эстафете искусств» 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
Настоящий праздник молодежной культуры прошел во Дворце творчества детей и молодежи имени Гайдара в рамках городского фестиваля детского и юношеского творчества «Эстафета искусств-2018» в жанре «Концертные номера этнокультуры».
В мероприятии приняли участие ученики 3 «З» класса школы № 1205 Александр Никитин и Екатерина Умрихина, которые исполнили номер «Казачата» и стали дипломантами конкурса.
«В рамках фестиваля участники исполняли национальные танцы и песни на разных языках мира. Они продемонстрировали высокое танцевальное мастерство. Мы от души поздравляем наших артистов с отличным результатом! И с нетерпением ждем новых ярких номеров», передает пресс-служба школы № 1205.
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