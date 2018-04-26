70 экстремалов 7 дней будут объезжать столицу СКФО

На шести спецучастках гонки, подготовленных командой 4х4КМВ, водителям и их внедорожникам придётся выложиться на максимум, обещают организаторы. Общая длина спецучастков Rock-crawling, Predator, Terminator, Twilight Zone, RainForest и X-zone составляет 50-70 километров. Ещё несколько сотен километров командам предстоит ехать по дорогам общего пользования, что позволит им насладиться красотами Кавминвод.

—Порядка 50-70 километров составит общая протяженность всех специальных участков, на которых экипажам придется показать на что они способны и готов ли их автомобиль выдержать такие нагрузки, — говорит директор клуба 4х4КМВ Андрей Линник.

Один из этапов станет испытанием и для умения работать в команде. В ходе Twilight Zone участникам придётся преодолевать трудный рельеф ночью в единой связке с теми, кто ещё несколько часов назад был соперником.

Участниками гонки станут 70-80 команд из России, Армении, республики Беларусь и Грузии.

Старт состязанию будет дан на Поляне песен в Пятигорске 27 апреля в 14:00.

Источник: pobeda26.ru