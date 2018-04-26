Орловца, пожаловавшегося на очередь в больнице, затравили

Мужчина, который записал скандальное видео в орловской больнице Боткина, опубликовал к нему комментарий. Он пояснил, что его стали обвинять в нападках на врача.

«Это совершенно не так! Мною было написано письмо в департамент здравоохранения, где предъявлены претензии главврачу поликлиники. Я попросил разобраться, почему так организована работа, почему не укомплектован штат. Это в городе, где есть свой медицинский институт. Господин Тараненко стал заложником ситуации, к нему, естественно, претензий нет».

Первый ролик о четырехчасовой очереди к педиатру уже набрал в youtube более 30 тысяч просмотров. Опубликовано более 180 комментариев, включая крайне оскорбительные. Люди, которые поддерживают мужчину в стремлении навести порядок, в меньшинстве.

«Надо молчать и терпеть и тогда все наладится?! И пусть уходит этот врач, пусть ВСЕ уйдут, может тогда и наступит просветление».

Пост с роликом, в котором орловский доктор объясняет, почему не может работать круглые сутки, опубликована на ресурсе «Пикабу». Там автору видео так же даются нелицеприятные оценки, но есть слова и о корне проблемы.

«Мальчик запер в банке без еды 2 мышек. 2 мышки дерутся, чтобы выжить. Мы обсуждаем, какая из мышек виновата».

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