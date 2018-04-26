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Саратовская таможня передала СГЮА уникальное оборудование
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Саратовская таможня передала СГЮА уникальное оборудование 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Ректор СГЮА, профессор, депутат Саратовской областной думы Сергей Суровов рассказал участникам заседания, что начальником Саратовской таможни, выпускником академии, генерал-майором таможенной службы Сергеем Овсянниковым по согласованию с Федеральной таможенной службой России было принято решение о передаче комплекта криминалистического оборудования в оперативное пользование Саратовской государственной юридической академии.
Заведующий академической лабораторией криминалистического обеспечения раскрытия преступлений Игорь Гиря отметил, что оборудование непременно будет активно использоваться в рамках практических занятий на криминалистическом полигоне СГЮА.
«Нашему уникальному в масштабах России кримполигону передали цианокрилатовую камеру, которая позволяет определять следы рук на всевозможных объектах (коробки, упаковки, документы), комплект дактилоскопической регистрации с функцией «бескраскового» ввода информации, а также же следственный чемодан с необходимыми инструментами для работы на месте преступления. Всё это в значительной степени расширит возможности наших студентов в отработке профессиональных навыков», — подчеркнул Игорь Гиря.
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